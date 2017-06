"Dinamo"nun baş məşqçisi "Qarabağ"ın hazırlıq səviyyəsini tənqid etdi

Qarabağ" yoldaşlıq oyununda Rusiyanın "Dinamo" klubuna 0:1 hesabıyla uduzub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, rəqib komandanın baş məşqçisi Yuri Kalitvintsev matçdan sonra klubun rəsmi saytına oyunla bağlı bunları deyib:

""Qarabağ" təcrübəli və yaxşı qurulmuş komandadır. Bu komandanı çoxdan izləyirəm və onları bəyənirəm. Həmişə Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında çıxış edirlər. "Qarabağ"ın hazırlıq səviyyəsi daha yüksək olmalı idi. Çünki onlar tezliklə ÇL-də mübarizəyə start verəcəklər. Ancaq "Qarabağ"a olan bütün hörmətimə baxmayaraq, bu qarşılaşmaya görə hansımızın iki həftə sonra Çempionlar Liqasında oynayacğını deyə bilmərəm. Futbolçularımın işinə yanaşması, tapşırıqları yerinə yetirməsi və oyun intizamı məni sevindirdi".

Milli.Az

