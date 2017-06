Bakı. 29 iyun. REPORT.AZ/ Bakıda restorandan oğurluq olub.

“Report” DİN-in rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Nəsimi Rayon Polis İdarəsi 20-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində iyunun 27-də rayon ərazisindəki restoranlardan birindən pəncərədən girmək yolu ilə 3600 manat pul oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Aqil Quliyev tutulub.

Fakt üzrə araşdırmalar davam etdirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.