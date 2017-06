SOCAR Ukraynada təbii qaz ticarəti üçün lisenziya alıb

Ukraynanın energetika və kommunal xidmətlər üzrə milli komissiyası Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) törəmə şirkəti olan "SOCAR Ukraina" Ticarət evi" MMC-yə və Ukraynanın "Qaztron-Ukraina" MMC-yə bu ölkə ərazisində təbii qaz tədarükü üzrə təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı lisenziya verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu qərar iyun ayının 29-u qəbul edilib.

Qeyd edək ki, SOCAR Ukraynada "SOCAR Energy Ukraine" şirkəti ilə təmsil olunur.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.