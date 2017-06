Ancelina Colinin qızı cinsiyyətini dəyişdirir: 11 yaşı var - FOTOLAR

Uzun müddətdir dünya mediasının gündəmindən düşməyən Ancelina Coli və Bred Pitt cütlüyünün 11 yaşlı qızı haqqında yayılan iddialar gerçək olub.

Publika.az xəbər verir ki, cütlüyün ilk bioloji uşağı olan 11 yaşlı Şiloh cinsiyyətini dəyişdirmək üçün hormon dəyişdirici dərmanlar qəbul etməyə başlayıb.

Uzun zamandır kişi kimi geyinən, saçlarını oğlan kimi kəsdirən Şiloh özünə "Con" adı ilə xitab edilməsini istəyib.

4 yaşından bəri özünü oğlan kimi aparan Şiloh Coli Pittin bu qərarına valideynlərinin etiraz etməməsi mövzunu daha da dərinləşdirib.

Könül Cəfərli

