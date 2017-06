Dünən paytaxt restoranlarından birində xalq artisti Məleykə Əsədovanın bacısı qızının toyu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecəyə Məleykə Əsədova qızı Gülərlə birgə qatılıb. Aktrisa və qızı eyni geyim geyinib.

Məleykə Əsədova yayılan şəklindən danışdı: "Gedin ailənizlə məşğul olun"

Dilarə Zamanova

