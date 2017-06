Bakıda mənzilləri qarət edən qadın məhkəmə zalında həbs edildi

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində oğurluqda təqsirləndirilən Bakı şəhər sakini Tamilla Abdulsalamovanın cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib və T.Abdulsalamava barəsində həbs qətimkan tədbiri seçiıib. Qadın məhkəmə zalında həbs edilib.

İş üzrə məhkəmənin baxış iclası iyulun 5-nə təyin edilib.

İttihama görə, təsirləndirilən şəxs T.Abdulsalamova Bakıda bir neçə mənzildən 20 min manat oğurlumaqda təqsirləndirilir.

