Azərbaycanda 35 nəfər cinsiyyətini dəyişmək istəyir - 10-15 min manat...

Azərbaycanda cinsiyyət dəyişdirilməsi, yəni qadının kişiyə, kişinin qadına çevrilməsi qanunla qadağandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanda bu sahədə yeganə mütəxəssis həkim – Avropa-Beynəlxalq Estetik, Plastik və Rekonsturktiv Cərrahlar Cəmiyyətinin üzvü mərhum Camal Əzimzadə olub (O, bir müddət əvvəl rəhmətə gedib). O, mətbuata müsahibələrində bildirib ki, ölkəmizdə cinsini dəyişdirmək istəyən kişilərin sayı qadınlardan daha çoxdur. Belə ki, 2002-ci ildən bu günədək cinsin dəyişdirilməsi üzrə təxminən 30-35 nəfər müraciət edib. Onların arasında gənclər daha çox üstünlük təşkil edir. Müraciətlərdən isə yalnız 9-u üzrə cinsiyyət dəyişikliyi aparılıb, bunlardan da 8-i kişi, 1-i qadındır. 2012-ci ildən Azərbaycanda cinsiyyətin dəyişdirilməsi ilə bağlı bir əməliyyat belə aparılmayıb.

Hazırda ölkəmizdə cinsiyyət dəyişdirmə əməliyyatını həyata keçirən klinikalar var?

Araşdırmamız zamanı bir neçə klinika ilə əlaqə saxladıq. Müraciət etdiyimiz klinikalar belə əməliyyat həyata keçirmədilərini bildirdilər.

Ölkəmizdə cinsini dəyişdirmək istəyənlər qonşu ölkələrə üz tutur. Türkiyədə cinsiyyət dəyişdirmə əməliyyatı həyata keçirilir. Plastik və rekonstriktiv cərrah Sərdar Nasırın sözlərinə görə, qadından kişiyə çevrilmək əməliyyatı olduqca çətindir. Həkim deyib ki, müraciət edənlərin sevgililəri olur və onlar cinsiyyətini dəyişdikdən sonra evlənirlər. Əməliyyatın maliyyə dəyəri 10-15 min manatdır.

Həkimin sözlərinə görə, əməliyyatdan sonra bir həftə ərzində pasiyent hərəkətsiz yatır. Bu çətinlikləri əməliyyatdan əvvəl xəstələr bilir, ancaq vəziyyətə dözürlər.

Həkim əlavə edib ki, onlar cinsiyyətini dəyişdikdən sonra normal insanlar kimi həyatlarına davam edə və övlad sahibi ola bilərlər.

