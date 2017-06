2017/2018 mövsümü üçün Almaniya Bundesliqasının təqvimi açıqlanıb

Bakı. 29 iyun. REPORT.AZ/ 2017/2018 mövsümü üçün futbol üzrə Almaniya Bundesliqasının təqvimi açıqlanıb. “Report”un yarışın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, yeni mövsümə avqustun 18-də keçiriləcək “Bavariya” – “Bayer” matçı ilə start veriləcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlayacaq.

Azərbaycan milli komandasının hücumçusu Renat Dadaşovun formasını geyindiyi “Ayntraxt” isə avqustun 19-da “Frayburq”un qonağı olacaq.

Qeyd edək ki, yeni mövsümdə Bundesliqanın son çempionu “Bavariya” ilə Dortmund “Borussiya”sının ilk dueli 3 – 5 noyabrda keçiriləcək XI tura təsadüf edəcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.