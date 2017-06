Liftdə BİABIRÇILIQ: 38 yaşlı Abşeron sakini 8 yaşlı qızı soyundurdu, təcavüz etdi, sonra...

Azyaşlıya təcavüz etməkdə təqsirli bilinən Abşeron rayon sakini, 1979-cu il təvəllüdlü İbrahim Buğumovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.

Publika.az xəbər verir ki, İbrahim Buğumov 15 may 2015-ci il tarixdə, saat 20:45 radələrində sərxoş vəziyyətdə Binəqədi rayonu, Azadlıq prospekti 185 saylı ünvana gəlib.

İbrahim Buğumov həmin ünvanda binanın liftində 2009-cu il təvəllüdlü Samirə Əliyeva (ad və soyad şərti verilib – red.) rastlaşıb.

Azyaşlıya təcavüz

O, azyaşlı qızın köməksiz vəziyyətindən istifadə edərək, ona qarşı seksual xarakterli hərəkətlər etmək qərarına gəlib. İbrahim Buğumov azyaşlının qolundan tutaraq, onun paltarını soyundurub.

İbrahim Buğumov liftdə azyaşlı qıza qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib. Azyaşlı baş verən olayı valideynlərinə danışıb. Onun valideynləri polisə şikayət edib. Şikayət əsasında İbrahim Buğumov həbs edilib.

“Uşağı öpmək istədiyimi bildirdim”

İbrahim Buğumovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 150.3.3-cü (təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan şəxs barəsində seksual xarakterli hərəkətlər etmək) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən İbrahim Buğumov bildirib ki, hadisə baş verən günü içkili olub. Onun ifadəsinə görə, Binəqədi rayonu, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti 185 ünvanında az yaşlı bir qız uşağının onun diqqətini cəlb edib: “Həmin uşaqdan xoşum gəldi. Siqaret çəkərək onu izlədim. Sonra uşaq bloka girdiyi zaman onun arxasınca öncə bloka, daha sonra onunla birlikdə liftdə girdim. Liftdə uşağa ondan xoşum gəldiyini və onu öpmək istədiyimi bildirdim”.

“Qızın atasına yalvarsam da...”

Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə, azyaşlı qızı öpmək istəyən zaman onu əli ilə itələyib: “Onu qolundan sıxaraq özümə tərəf çəkdim. Bu zaman uşaq ağlamağa başladı. Şalvarımı aşağı çəkərək azyaşlı qıza qarşı ədəbsiz hərəkətlər etməyə başladım. Sonra uşağın şalvarını çıxartmağa çalışdım. Bu zaman liftin qapısı açıldı. Uşaq qaçaraq evlərinə girdi. Bir qədər sonra uşaq evdən bir kişi ilə çıxdı. Məni həmin şəxsə göstərdikdən sonra qaçaraq evə girdi. Sonra evdən iki qadın da çıxdı. Sonradan uşağın atası olduğunu bildiyim şəxs məni saxlayaraq polisə zəng etdi. Qızın atasına məni polisə verməməsi üçün nə qədər yalvarsam da, dinləmədi”.

“Məni görəndə qorxdu”

Cinayət işi üzrə ikinci dəfə ifadə verən İbrahim Buğumov əvvəl verdiyi ifadəsini təkzib edib. O, növbəti ifadəsində göstərib ki, o, həmin binanın blokuna yalnız təbii ehtiyacını ödəmək məqsədilə girib: “Sidiyimi ifraz etdiyim zaman bloka balaca qız uşağı daxil oldu. Uşaq məni blokda görüb və daha sonra qorxaraq evlərinə qaçdı. Bir qədər sonra həmin uşağın atası olduğunu bildiyim şəxs məni saxlayaraq polisə şikayət etdi”.

“Bərk sıxdığına görə, incitdi”

Zərərçəkmiş şəxs qismində ifadə verən Samirə Əliyeva bildirib ki, mayın 15-də evlərinin həyətində oynadığı vaxt ona qarşı pis hərəkətlər etmiş şəxsin binanın həyətində gəzişdiyini, sonra isə onların blokunun qarşısında dayanaraq siqaret çəkməyə başladığını görüb: “Evə getmək üçün bloka girdim və liftin düyməsini sıxdıqda həmin şəxs mənim arxamla bloka daxil oldu. Liftin qapısı bağlanan kimi həmin şəxs qolumdan tutaraq sıxdı və məni öpmək istədiyini dedi. Həmin şəxsi əllərimlə itələdim və ona mane olmağa çalışdım. Qolumu bərk sıxdığına görə, incitdi”.

“Atama onu göstərdim”

Zərərçəkmiş qeyd edib ki, sonra həmin şəxs onu özünə sıxıb, onu itələməyə çalışsa da, gücü çatmayıb: “Qorxduğumu görən həmin şəxs öz şalvarını soyundu. Mənə qarşı ədəbsiz hərəkətlər etdi. Qorxumdan ağlamağa başladım. Həmin şəxs əynimdəki şalvarımı aşağı salmaq istədikdə, mane olmağıma əhəmiyyət vermədi. Bu zaman liftin qapıları açıldı. Mən tez liftdən çıxdım. Evə qaçaraq qapımızı döydüm. Qapını açan kimi valideynlərimə olanları danışdım. Atam həmin şəxsi göstərim deyə tez məni bayıra çıxardı. Atama həmin şəxsi göstərdim və qorxduğum üçün tez evə qaçdım. Sonra atam polis çağırdı və həmin şəxsi polisə təhvil verdi”.

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə İbrahim Buğumov 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan İbrahim Buğumov apelyasiya şikayəti verib. O, barəsində olan hökmün ləğv edilməsini, ədalətli hökm çıxarılmasını istəyib.

Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə İbrahim Buğumovun əməli Cinayət Məcəlləsinin 153-cü (əxlaqsız hərəkətlər etmək) maddəsinə tövsüf edilib və onun cəzası 1 il 6 aya endirilib.

Prokurorluğun protesti ilə Ali Məhkəmə apelyasiya instansiyasının bu qərarı ləğv edilib və işin yenidən apelyasiya instansiyasında araşdırılması barədə qərar qəbul olunub.

İş materialları baxılması üçün yenidən Bakı Apelyasiya Məhkəməsinə qaytarılıb. Apelyasiya instansiyasında işə hakim Rizvan Səfərovun sədrlik etdiyi kollegiyada baxılıb.

Hakim kollegiyası təcavüz faktı ilə bağlı ekspertiza təyin edib. Ekspertiza rəyi açıqlanana qədər proses qeyri müəyyən vaxtadək təxirə salınıb.

Hacı Zeynalov

