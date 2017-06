Yaxtası aşan fitnes müəlliminin meyiti tapıldı - FHN

Bakıda dənizdə batan modelin meyiti tapılıb.

Fövqəladə Hallar nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə. Günel Mirzəyevanın meyiti iyunun 29-da səhər saatlarındaşkar edilərək sudan çıxarılıb.



Qeyd edək ki, Günel Mirzəyeva iyunun 27-də Bilgəh çimərliyində dostları ilə birlikdə yaxta gəzintisinə çıxıb. Sahildən 200 metr uzaqlıqda yaxta aşıb və nəticədə iki nəfər dənizə yıxılıb. G. Mirzəyeva üzə bilmədiyindən dənizdə batıb.



G. Mirzəyeva “Miss Lafarella” internet müsabiqəsinin iştirakçısı, fitness məşqçisi olub.

