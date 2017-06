Bu görüntülər metronun “Əcəmi” stansiyasının yaxınlığında çəkilib.



Metbuat.az bildirir ki, qadın sürücü “99 AG 991” nömrə nişanlı avtomobilini düzgün yerdə park etmədiyindən, digər avtomobillərin hərəkətinə mane olub. Bu, vətəndaşların etirazına səbəb olub. Onlar qadına avtomobilini kənara çəkmək barədə xəbərdarlıq edib. Buna cavab olaraq, o, polisin gözü qarşısında təhqiramiz ifadələr işlədib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

