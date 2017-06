Çində dəhşətli hadisə baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Çinin Hınan əyalətində yağışdan sonra bəndləri yumşalan körpü, üzərindən insanlar keçərkən bir anda çöküb.

3 nəfərin suya düşdüyü bildirilib. Yıxılanlardan biri körpünün dəmirlərinə yapışaraq özün xilas etməyə çalışıb. Digər iki nəfər isə axına düşərək gözdən itib.

Həmin dəhşətli görüntüləri təqdim edirik:

Cİ

Könül Cəfərli

