Moskvada erməni pedofil tutulub

Bakı. 29 iyun. REPORT.AZ/ Moskvada Artyom adlı 32 yaşlı erməni pedofiliyada ittiham olunaraq tutulub.

“Report” Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsinin Moskva üzrə Baş İdarəsi rəsinin köməkçiçisi Yuliya İvanova bildirib.

“İstintaq hesab edir kii, o, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan oyun mərkəzlərindən birinin əməkdaşı olub. O, uşaqların iradəsinin əleyhinə onlara cinsi təcavüz edib. İndiyədək onun əməllərindən əvvəl deyildiyi kimi, 3 uşaq deyil, daha çoxu ziyan çəkib”, - Yuliya İvanov vurğulayıb.

Onun sözlərinə görə, cinayət birbaşa oyun oynanılan yerdə törədilib.

Məlumata görə, zərəçəkən uşaqlardan biri erməni pedofilin əməllərindən valdeyinlərinə şikayət edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.