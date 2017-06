Zaur Kamaldan dəniz görüntülərini tənqid edənlərə CAVAB - VİDEO

Aparıcı Zaur Kamal istirahət fotolarını tənqid edənlərə cavab verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Bodrumda dincələn aparıcı "5/5" verilişində şəkillərini yaydığı üçün peşman olduğunu bildirib:

"Yazırlar ki, səni belə vəziyyətdə görməzdik. Başa düşmürəm, camaat kostyumda üzməlidir? Skuterə deyirlər niyə çılpaq oturmusan? Muğam ifaçıları da skuterə kostyumda mindi ki, camaat qınayacaq. Bu qınaq niyə olur? Dənizin, restoranın, gəzməyin öz geyimi var. Mənim ağlım yoxdur. Niyə İnstaqrama yerləşdirirəm ki...".

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

