Günvurma ağır fəsadlara yol aça bilər - QORUNMA YOLLARI - VİDEO

Bəziləri istidən qorunmaq üçün sərin yerdə durmağı carə bilsələr də, bəziləri bununla bağlı hec bir qabaqlayıcı tədbir görmür.

Milli.Az xezerxeber.az-a istinadən bildirir ki, havalar isindikcə günvurma halları da artır.

Günvurma bir sıra əlamətlərlə özünü biruzə verir.

Həkim müdaxiləsinə qədər gün vurmuş adama ilkin yardım edilməlidir. Bunun üçün bir sıra qaydaları bilmək vacibdir.

Günvurmadan qorunmaq üçün saat 11:00-16:00 radələrində qızmar günəş altına çıxmamaq məsləhət görülür. Papaq və digər baş geyimlərində, çətirdən, açıq rəngli pambıq materiallı paltarlardan istifadə tövsiyyə olunur.

