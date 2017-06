Evində odlu silah düzəldən 78 yaşlı kişi saxlanılıb - VİDEO

Evində odlu silah düzəldən 78 yaşlı kişi polis tərəfindən saxlanılıb.

Milli.Az xezerxeber.az-a istinadən bildirir ki, Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları Bakir Verdiyevi odlu silah hazırlaması barədə məlumat daxil olan kimi şübhəli şəxs qismində saxlayıblar. Onun evindən iki ədəd müxtəlif çaplı odlu silah və onlara məxsus patronlar aşkarlanıb.

78 yaşlı Bakir Verdiyev uzun illərdir bu işlə məşğul olduğunu bildirib. Onun evindən aşkarlanan silahlardan hər hansı bir cinayət əməlində istifadə olunub-olunmadığını müəyyənləşdirmək üçün maddi sübutlar ekspertizaya təqdim edilib.

Bakıda isə əvvəllər məhkum olunmuş Sadıx Sadıxov odlu silah satmaq istəyərkən Binəqədi polisi tərəfindən saxlanılıb. Onun üzərindən bir ədəd Belçika istehsalı olan "Brovinqs peyşınt" markalı odlu silah çıxıb. Saxlanılan şəxs tapançanı bir neçə ay əvvəl tapdığını və həmin vaxtdan üzərində gəzdirdiyini deyib.

Faktla bağlı rayon polis idarəsində müvafiq maddə ilə cinayət işləri başlanılıb, zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir.

