Əməkdar artistin mətbuatdan gizlətdiyi qızı və anası - FOTO

Tanınmış aktrisa, əməkdar artist Nübar Novruzovanın anası və qızı Fatimənin fotosu yayılıb.

Fotolarda xalq artisti Həmidə Ömərova və aktrisanın digər sənət yoldaşları da yer alıb. Milli.Az həmin fotoları sizə təqdim edir.

Qeyd edək ki, aktrisanın anası bir müddət əvvəl səhhətində yaranmış ciddi problemlərə görə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Nübar Novruzovanın qızı Fatimə isə Türkiyədəki universitetlərdən birində təhsil alır. O hal-hazırda yay istirahətinə görə anasının yanına qayıdıb.

Əli Rəhimoğlu

Milli.Az

