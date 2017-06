Britaniyanın populyar modellərindən olan Keley Sperri sevgilisi, məşhur aktyor Mayls Tellerlə birlikdə Mayamidə istirahət edir.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, 24 yaşlı model çimərlikdə olarkən reportyorların diqqətini cəlb edib.

