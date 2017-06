“Zirə”dən ikinci qol - YENİLƏNİR

Bu gün Azərbaycan klubları üçün yeni avrokubok mövsümü start götürəcək.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk olaraq, mübarizəyə Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsində çıxış edəcək "Zirə" qoşulacaq.

Saat 21:00-dan etibarən azərbaycanlı futbolsevərlərin diqqəti "Dalğa Arena"ya yönələcək. Çempionatda 4-cü yeri tutan və bunun sayəsində Avropa Liqasına yolu açılan "Zirə" avrokuboklarda debüt matçına çıxacaq.

Əslində, paytaxt təmsilçisi ötən mövsümdə də Avroliqaya vəsiqə qazanmışdı. Amma həmin vaxt klubun fəaliyyət müddəti 3 ili əhatə etmədiyindən, Azərbaycan çempionatının "gümüş"ünü təmin edən komanda avrokuboklara buraxılmamışdı. Bu mənada, bakılılar üçün sabahkı oyun böyük önəm kəsb edir.

"Zirə" debüt matçındaca azarkeşləri sevindirmək niyyətindədi. Lüksemburq təmsilçisi, o qədər də güclü olmayan "Differdanj" önündə bu missiyanın yerinə yetiriləcəyi isə real görünür.

Ayxan Abbasovun komandası yay fasiləsində heyətdə bəzi dəyişikliklərə əl atıb. Belə ki, "qartallar" Migel Lorenzo, Tural Cəlilov, Nurlan Novruzov, Yamin Ağakərimzadə, Elvin Məmmədov, Cavid Tağıyev, Amadu Ben Sanqar və Akim Latifu kimi futbolçularla yolları ayırıb.

Əvəzində isə komandaya yeni oyunçular - Nicat Qurbanov, Orxan Əliyev, Rəşad Sadiqov, David Manqa, Kervens Belfort, Jozef Bum və Qabriel Matey cəlb edilib.

Bu dəyişikliklərin "Zirə"yə necə təsir etdiyini "Differdanj"la matçlar göstərəcək.

Avropa Liqası

I təsnifat mərhələsi, ilk oyun

29 iyun

"Zirə" (Azərbaycan) - "Differdanj" (Lüksemburq) - 2:0

Qollar: Qadze, 22, Belfort, 80

Baş hakim: Daniyar Saxi

Baş hakimin köməkçiləri: Yuri Tixonyuk, Alibek Aubakirov

Dördüncü hakim: Marat İskakov (hamısı Qazaxıstan)

Hakim-inspektor: İqor Satki (Moldova)

UEFA nümayəndəsi: Cem Cenk (Türkiyə)

Bakı. "Dalğa Arena"

"Zirə": 1. Anar Nəzirov, 3. Jozef Bum Li, 7. Orxan Əliyev (6. Rəşad Sadiqov, 46), 8. Milan Dyuriç, 9. David Manqa, 10. Kervens Belford, 11. Viktor İqbokoyi (4. Vüqar Mustafayev, 61), 14. Qabriel Matey, 23. Yovan Krneta, 28. Təmkin Xəlilzadə, 43. Riçard Qadze

Ehtiyat oyunçular: 85. Kamal Bayramov, 4. Vüqar Mustafayev, 5. Adil Nağıyev, 6. Rəşad Sadiqov, 13. Aleksandr Şemonyayev, 39. Sadiq Quliyev, 99. Nicat Qurbanov

Baş məşqçi: Ayxan Abbasov

"Differdanj": 30. Julian Veber, 4. Andre Almeyda Rodrigez, 7. Yannik Bastos, 11. Kotier Karon, 12. David Fluirval, 17. Yordan Yeye, 19. David Vandenbrok, 21. Matias Yaniş, 25. Cofri Franzioni, 27. Duayn Holter, 28. Munir Hamzui

Ehtiyat oyunçular: 1. Patik Vorre, 6. Farid İkene, 9. Nikolas Perez, 15. Culiano Cekson, 20. Jilles Betmer, 23. Canliuka Bey, 34. Çadli Amiri

Baş məşqçi: Paskal Qarzaniqa

