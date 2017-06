“İnter”in səfər sınağı - YENİLƏNİR

Bu gün Avropa Liqasında yeni mövsümə start veriləcək.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, azərbaycanlı azarkeşlərin diqqəti ilk olaraq "Zirə"nin, ardınca isə "İnter"in oyununa yönələcək.

Birincilərdən fərqli, Zaur Svanadzenin komandasının artıq avrokubok təcrübəsi var. Düzdü, ciddi problemlərlə qarşı-qarşıya qalsa da, hər halda keçmiş "bankirlər"in turu keçmək şansları heç də möcüzəyə bərabər deyil.

"İnter" Serbiyada sərfəli nəticəyə imza atmağa çalışacaq. Rəqib "Mladost"un 65 yaşı olsa da, ciddi bir uğuru yoxdu. Luçani təmsilçisi 2014-cü ildə yenidən yüksək liqaya qayıdıb. Əvvəlki iki mövsümdə 7-ci və 9-cu pillələri tutan komanda ötən mövsüm 4-cü yerə sahib çıxaraq, ilk dəfə avrokuboklara vəsiqə əldə edib.

Bununla belə, Serbiya futbolunun gücünü və tarixini nəzərə alsaq, "İnter"i asan görüşün gözləmədiyini təxmin etmək olar. Üstəlik, Zaur Svanadzenin komandası transfer qadağası ilə əlaqədar olaraq, heyətinə yeni futbolçu qata bilməyib.

Əvəzində "Qarabağ"a keçən Abbas Hüseynov və karyerasını bitirən Zurab Xizanişvili Avropa Liqasında "İnter"ə kömək etməyəcək.

Avropa Liqası

I təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar

29 iyun

"Mladost" (Serbiya) - "İnter" (Azərbaycan) - 0:0

Baş hakim: Aleksey Matyunin

Baş hakimin köməkçiləri: Anton Kobzev, Aleksey Lunyov

Dördüncü hakim: Yevgeni Turbin (hamısı Rusiya)

Hakim-inspektor: Bernardino Qonzales Vaskes (İspaniya)

UEFA nümayəndəsi: Paolo Rondelli (San-Marino)

Luçani. "Mladost" stadionu

"Mladost": 1. Nemanya Krznariç, 4. İvan Miloçeviç, 7. Saşa Yovanoviç, 14. Miloş Trifunoviç, 15. Aleksandr Peyoviç, 18. Obiara Odita, 20. Nenad Marinkoviç, 27. Vladimir Radivoyeviç, 28. Nikola Andriç, 44. Boqdan Miloşeviç, 93. Miloş Satara

Ehtiyat oyunçular: 22. Zlatko Zeçeviç, 10. Xusiddin Qafurov, 12. Nenad Qavriç, 17. İvan Pesiç, 31. Yanko Tumbaçeviç, 32. İvan Markoviç, 77. Predraq Pavloviç

Baş məşqçi: Nenad Milovanoviç

"İnter": 1. Səlahət Ağayev, 3. Denis Silva, 4. Slavik Alxasov, 8. Nizami Hacıyev, 9. Pərdis Fərcad Azad, 10. Elnur Abdullayev, 11, Rauf Əliyev, 22. İlkin Qırtımov, 24. Fuad Bayramov, 27. Adrian Skarlatake, 33. Tərlan Quliyev

Ehtiyat oyunçular: 13. Orxan Sadıqlı, 2. Sertan Taşkın, 6. Samir Zərgərov, 7. Mirsahib Abbasov, 19. Mirshüseyn Seyidov, 65. Cabir Əmirli, 88. Məmməd Quliyev

Baş məşqçi: Zaur Svanadze

