"Zirə" UEFA Avropa Liqasında qələbə ilə debüt edib

Bakı. 29 iyun. REPORT.AZ/ Bu gün Azərbaycan klubları üçün futbol üzrə 2017/2018 avrokubok mövsümünə start verilib.

"Report"un məlumatına görə, ilk matç Mərdəkandakı "Dalğa Arena"da baş tutub. Avrokuboklarda debüt edən “Zirə” Lüksemburqun “Differdanj” komandasını qəbul edib.

Oyun ərzində üstün futbol sərgiləyən Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi kollektiv rəqibini 1:0 hesabı ilə üstələyib. Qəsəbə təmsilçisinin heyətində qanalı hücumçu Riçard Qadze və haitili forvard Kervens Belfort fərqləniblər.

Qeyd edək ki, bu kollektivlər arasında cavab oyunu iyulun 6-da Lüksemburqda keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

Avropa Liqası, I təsnifat mərhələsi, ilk oyun

29 iyun

“Zirə” (Azərbaycan) – “Differdanj” (Lüksemburq) 2:0

Qol: Riçard Qadze, 22. Kervens Belfort, 80

Baş hakim: Daniyar Saxi

Baş hakimin köməkçiləri: Yuri Tixonyuk, Alibek Aubakirov.

Dördüncü hakim: Marat İskakov (hakimlər briqadası Qazaxıstandandır)

UEFA nümayəndəsi: Cem Cenk (Türkiyə)

Hakim-inspektor: İqor Satki (Moldova)

Bakı. “Dalğa Arena”



