Bu qarışımı içməklə xərçəng xəstəliyinə tutulma riskini azalda bilərsiniz

1970 ildən indiyə qədər aparılan bütün laborator eksperimentlər limonun xərçəng hüceyrələrini parçaladığını sübut etmişdir. 20 laboratoriyada aparılan araşdırma limonun 12 növ xərçəngə qarşı mübarizə apardığını sübut edir. Limon xərçəngin metastaz verməsini bir neçə dəfə azaldır. Bu da onun metastaz əleyhinə tətbiq edilən adriamitsin və kimyaterapiyadan güclü olduğunu sübut edir.

Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, limon şirəsi çox turşdur. Limon turşusu orqanizmdə metobolizmə uğradıqda ödlü mühit yaradır. O həzm problemlərini həll edir, turşuluq reflekslərini (qıcqırmanı, qəbizliyi, köpü, ürəkbulanma)aradan qaldırır. Limon şirəsi böyrək daşlarını parçalayır. Limon şirəsinin tərkibində olan C və B vitaminləri orqanizmə antioksidant təsir göstərir.

Limon anti-kanserogen təsirə malikdir, onun tərkibində saysız hesabsız limonoidlər, fitokimyəvi birləşmələr var.

Limon güclü antimikrob təsirə malikdir. Bunun səbəbi onun tərkibində olan C vitaminin geniç spektrdə olmasıdır. Bu səbəbdən də limon bakteriya və virus əleyhinə təsir göstərir.

Limon güclü antodepressantdır, o arterial təzyiqi aşağı sala bilmək qabiliyyətinə malikdir.

Limonla soda qarışımından hazırlanan maddə isə orqanizmdə xərçəng hüceyrələrini öldürmək qabiliyyətinə malikdir. Bunun üçün 200ml limon şirəsinin üzərinə 1 çay qaşığı qida sodası və zövqə görə destillə olunmuiş su əlavə edilib içilir. Qarışımln effektli olması üçün onu səhər acqarına içmək lazımdır.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.