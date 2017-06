Bel ağrılarından birdəfəlik qurtarmağın yolları

Sağlamlıqla əlaqədar meydana çıxan problemlərdən biri də bel ağrılarıdır. Bel ağrıları onurğanın bel fəqərələrinin ətrafı nahiyəsində meydana çıxır və orqanizmin həyat fəaliyyətini çətinləşdirir. Bizim orqanizmimiz sinirlərdən, əzələlərdən, bağlardan, sümüklərdən və qan damarlarından təşkil olunub. Bütün bu sadalananlar onurğa ilə əlaqəlidir. Onurğamız 33 fəqərədən ibarətdir (7 boyun, 12 döş, 5 bel, 5oma və 4 büzdüm). Onurğa kanalından sinir ucları keçir və yuxarı, aşağı ətraflarımız bu sinirlər vasitəsilə qidalanır.

Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, onurğa bütün orqanizmin funksiyalarında iştirak edir. Belə ki, bədənimizin bütün hərəkət funksiyası onurğamızdan asılıdır. Onurğadakı fəqərələrin sürüşməsi və ya yerdəyişməsi degenerativ dəyişikliklərə və dözülməz ağrılara səbəb ola bilir.

Onurğanın fəqərələrində patologiyaların əmələ gəlməsinə ağır fiziki yüklərin qaldırılması səbəb olur. Uzun müddət ağır yük qaldrımaq və ya uzun müddət oturaq işlə məşğul olmaq onurğada ağrıların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Ən çox da ağrılar onurğanın bel bölgəsində müşayiət edilir. Ağrılar onurğanın müxtəlif xəstəlikləri və travmaları zamanı da meydana çıxa bilir.

Bel ağrılarının müxtəlif müalicə vasitələri ilə aradan qaldırmaq mümkündür. Ondan xalq təbabəti vasitəsilə birdəfəlik qurtarmağın yolu isə xəndəkotu bitkisindən istifadə edməkdir. Bu bitki osteoartrit, osteoparoz səbəbli əmələ gələn ağrıları belə aradan qaldırır. Müalicə məqsədilə xəndəkotunun gelindən və uzun müddət qəbul edilən dəmləməsindən istifadə edilir. Müalicənin effektli olması üçün xəndəkotunun qurudulmuşunum toz şəkilə salınmışından və ya kapsul şəklində hazır satılanlarından da istifadə edtmək mümkündür.

