Vladimir Putin ABŞ-ın sabiq dövlət katibi Henri Kissinceri qəbul edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov məlumat verib.

Peskovun sözlərinə görə, Putin və Kissincer arasında mehriban dostluq əlaqələri mövcuddur və onlar tez-tez görüşürlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.