Lənkəranda azyaşlını cərəyan vuraraq öldürüb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Göyşaban kəndində qeydə alınıb. 2009-cu il təvəllüdlü Nuriyev Zaur Eldar oğlu transformatora toxunub, nəticədə cərəyan onu vuraraq öldürüb.



Meyit müayinə olunması üçün Lənkəran şəhər morquna gətirilib.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.