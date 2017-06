“Zirə”dən ikiqat yubiley

Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin "Differdanj"la ilk oyununda 2:0 hesabı ilə qalib gələn "Zirə" ikiqat yubileyin müəllifi olub.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, qəsəbə təmsilçisi klublarımızın qitənin ikinci dərəcəli klub turnirindəki qələbə sayını yubiley həddinə çatdırıb.



Bu uğur komandalarımızın 1994-cü ildə debüt etdiyi UEFA kuboku tarixində ümumilikdə 30-cu ev qələbəsi olub. 2009-cu ildən Avropa Liqası adlanan bu yarışda indiyədək 29 dəfə qalibiyyətimiz var idi.



30 qələbədən 5-i yarışın UEFA kuboku dövrünə - 1994-2009-cu illərə təsadüf edib. 8 ildi Avropa Liqası adlanan indiki formatda isə 25-ci qələbə "Dalğa Arena"da əldə edilib.

Milli.Az

