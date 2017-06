Rəşad Sadiqov: “Zirə” təcrübəsizdi - MÜSAHİBƏ

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin ilk görüşündə Lüksemburqun "Differdenj" klubu üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanan "Zirə"nin yarımmüdafiəçisi Rəşad Sadiqov qarşılaşmadan sonra sualları cavablandırıb.



- Oyunla bağlı təəssüratlarınızı bilmək istərdik...

- "Zirə" ilk dəfə avrokuboklarda iştirak etdiyindən, təcrübəsiz komandadı. Müəyyən çətinliklər yaşadıq. Amma fikrimcə, layiq olduğumuz qələbəni qazandıq.



- Siz fasilədən dərhal sonra oyuna qoşuldunuz. Bununla, komandanızda oyun intizamının düzəldiyini düşünmək olarmı?

- Bunlar hamısı təcrübəsizlikdən irəli gəlir. Komanda şəklində heç 3 oyun keçirməmişdik. Buna görə də meydanda təcrübəli futbolçu olanda intizamı qoruyur, futbolçulara öz mövqelərində qərarlaşmağı tapşırır. Təbii ki, bunları matçdan əvvəl baş məşqçi deyir, amma oyun zamanı müəyyən qaçmalar olur. Kimsə həyəcandan bunu edə bilmir. Biz də çalışdıq ki, həmin səhvləri düzəldək.



- Rəqib gözlədiyiniz kimi oynadımı?

- Bəli. Heyətlərində təhlükəli, sürətli futbolçuları vardı. Cinah müdafiəçilərini indiyə qədər görməmişdik, o, komandaya yeni qoşulub və kifayət qədər təhlükəli futbolçudu. Bəlkə də gözlədiyimizdən sürətli oynadılar.



- Mərhələ keçmək baxımından şansları necə dəyərləndirirsiz?

- Real danışsaq, yaxşı şansımız var. Sadəcə, burdakı mübarizəni səfərdə də davam etdirməliyik. Saymazyana yanaşsaq, nəticə əldə edə bilməyəcəyik.



- Qələbə qazansanız da, axsamalar az deyildi...

- "Zirə"nin heyətinin 90 faizi yenilənib. Sağ müdafiəçimiz cəmi 1 həftədi bizə qoşulub. Digər futbolçular artıq 15 günə yaxındı komandadadırlar. Anlaşma baxımından səhvlərin olması normaldı.



- "Astra" haqda düşünməyə başlamısınız?

- Bu rəqib haqda ilk gündən düşünmürük. Çünki əvvəlcə bu komandanı mübarizədən kənarlaşdırmalıyıq. Çox təhlükəli rəqibdi Lüksemburq təmsilçisi. Xatırlayırsınızsa, onların çempionu 1-2 il əvvəl "Qarabağ"la oyunda təhlükə yaratmışdılar. İlk oyunda "Qarabağ" 2:0 hesablı qələbə qazansa da, səfərdə rəqib 1 top vurmuşdu. Yəni həyəcan yaşatmağı bacarırlar.

