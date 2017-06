Ukrayna İctimai Televiziyası Avropa Yayım Birliyi tərəfindən cərimələnib.

Metbuat.az bildirir ki, buna Ukrayna İctimai Televiziyasının Rusiyanın "Eurovision-2017" təmsilçisinin müsabiqədə iştirakının təmin edilməməsi səbəb olub.

Hələlik cərimənin dəqiq məbləği barədə məlumat verilmir.

