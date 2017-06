Rusiyada keçirilən futbol üzrə Konfederasiyalar Kubokunun növbəti finalçısı məlum olub.

Publika.az xəbər verir ki, finalda Çilinin rəqibi Almaniya millisi olub.

Almanlar yarımfinalda Meksikanı məğlub ediblər. Görüş 4:1 hesabı ilə başa çatıb.

