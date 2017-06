Bakı. 30 iyun. REPORT.AZ/ Lüksemburqun “Differdanj” komandasının baş məşqçisi Paskal Karzaniqa futbol üzrə Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində "Zirə"yə 0:2 hesablı məğlubiyyətdən sonra mətbuat konfransına gəlməyib.

"Report"un məlumatına görə, fransalı mütəxəssis təyyarəyə gecikdiklərini əsas gətirərək belə bir addım atıb.

Qeyd edək ki, bu kollektivlər arasında cavab matçı iyulun 6-da Lüksemburqda keçiriləcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.