ABŞ Senatı Rusiyaya qarşı sanksiyalara dair qanun layihəsini aşağı palataya təqdim edib.

ABŞ Senatı iyunun ortalarında Rusiyaya qarşı sanksiyaların genişləndirilməsini dəstəkləyib. Lakin aşağı palatadakı respublikaçılar düzəlişi bloklayıblar. Lakin sonradan düzəlişlər edilmiş qanun layihəsi Nümayəndələr Palatasına təqdim edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.