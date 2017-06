"Real" və Portuqaliya yığmasının futbolçusu Kriştiano Ronaldo növbəti dəfə ata olub.

Metbuat.az bildirir ki, portuqaliyalı ulduz bu barədə "Feysbuk" hesabında paylaşım edib. Yeni doğulmuş əkiz övladları ilə şəklini paylaşan Ronaldo qeyd edib: "Həyatımın yeni sevgilərini qucağıma aldığım üçün çox xoşbəxtəım".

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldonun uşaqları surroqat anadan dünyaya gəlib.

