Rusiya XİN rəhbəri Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Reks Tillerson Rusiya və ABŞ arasında aktual məsələləri müzakirə edib.

APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Rusiya XİN-nin dərc etdiyi məlumatda bildirilir. Telefon danışığının ABŞ tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.