Bakı. 30 iyun. REPORT.AZ/ Səudiyyə Ərəbistanı saxlanılan iranlı balıqçıları azad edib.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, onlar ötən ilin may ayında Səudiyyə Ərəbistanı Sahil Mühafizə İdarəsi tərəfindən həbs olunmuşdular.



