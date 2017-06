Birləşmiş Ştatların İŞİD terror təşkilatının Suriyadakı həbsxanasına endirdiyi zərbə nəticəsində 40-dan çox dustaq həyatını itirib.

Publika.az xəbər verir ki, həbsxana Fərat çayı sahilində yerləşən Məyadin şəhərindədir.

Bildirilir ki, ölənlərin heç biri İŞİD terrorçusu deyil. Bununla belə, ABŞ iddia edir ki, zərbə Deyr Əz-Zorda onların mövqelərinə vurulan ziyanı nəzərə alaraq, Məyadinin terrorçuların yeni paytaxtı ola biləcəyinə dair yaranan əndişələrdən irəli gəlib. (report)

