ABŞ dövlət katibi Reks Tillerson Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovla telefon əlaqəsi yaradıb.

Metbuat.az bildirir ki, Rusiya xarici işlər nazirliyi bu barədə bəyanat yayıb. Bəyanatda ikili arasındakı telefon danışığı zamanı gündəmə dair mövzuların müzakirə olunduğu qeyd edilib.

Telefon danışığı ABŞ tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub.

