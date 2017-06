Fransıhz fotoqraf Lüdviq Fevr ABŞ-ın Kaliforniya ştatını dolaşaraq Los-Anceles, Santa-Barbara, Santa-Kruz və San-Fransisko şəhərlərinin mənzərələrini çəkib.

Milli.Az seriyanı təqdim edir.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.