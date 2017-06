Viktorian dövrünün heyrətamiz etiket qaydaları - FOTOLAR

Bu gün çoxları ən sadə etiket qaydalarına riayət etmək istəmir. Halbuki cəmi 150 il bundan əvvəl bizə adi görünən hərəkətlərə görə, insanlar ətrafdakıların qəzəbinə səbəb olur və cəzalandırılırdılar.

Publika.az 150 il bundan öncə Böyük Britaniyada hökm sürən viktorian dövrünün heyrətamiz ədəb qaydalarını təqdim edir.

Qeyri-dəqiqlik

Viktorian dövründə dəqiq insanlar cəmiyyət içində xoş qarşılanmırdılar. İstənilən tədbirə qatılan şəxslər təyin olunan vaxtdan bir az gec getməli idilər ki, diqqət onların üzərində olsun. Britaniyada bu gün də ziyafətlərə gecikmək “viktorian qeyri-punktuallığı” adlanır.

Evlənməyə yalnız günün birinci yarısında icazə verilirdi

Bu dövrdə toylar yalnız günün birinci yarısı saat 12-də qeyd olunurdu. Əks halda toy qanundankənar hesab olunurdu. Sonralar isə qaydalar bir az yüngülləşdirilərək, 15:00-a keçirildi.

Xidmətçilərə və qulluqçulara hədiyyə

Təşkil olunmuş ziyafətlər tək qonaqların deyil, xidmətçilərin də xoşuna gəlirdi. Çünki bu tədbirlərdə ən çox mükafatlandırılan onlar idi. Viktorian dövrünün insanları düşünürdülər ki, qulluqçular göstərdikləri xidmətə görə mütləq mükafatlandırılmalıdırlar. Onlara müxtəlif hədiyyələr və bəxşiş verirdiər.

Siqaret çəkmək qadağası

Əslində həmin dövrdə nəinki Britaniyada, digər ölkələrdə də siqaret çəkmək qeyri-qanuni sayılırdı. Odur ki, bu zərərli həzzi yaşamaq istəyənlər gecənin düşməyini gözləyir və yatağa girib siqaret çəkirdilər.

