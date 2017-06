Qətər ərəb ölkələri ilə danışıqlara hazırdır

Qətər böhranın siyasi yolla nizamlanması üçün ərəb ölkələri ilə danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib.

Publika.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qətər XİN rəhbəri Məhəmməd ibn Əbdürrəhman Əl Tani bildirib.

“Qətər hazırkı böhrana son qoymaq istəyir. Qətər regional təhlükəsizlik və sabitliyə dair məsələləri müzakirə etmək üçün danışıqlar masasının ətrafına əyləşmək niyyətindədir”, - deyə o bildirib.

Nazir qeyd edib ki, ABŞ-da səfərdə olarkən dövlət katibi Reks Tillersonla münaqişənin siyasi yolla nizamlanmasının perspektivlərini müzakirə etdiyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Tillerson qeyd edib ki, ərəb ölkələri tərəfindən Qətərə qarşı irəli sürülən tələbləri icra etmək çətindir.

“Böhran yalnız siyasi yolla həll edilə bilər”, - deyə XİN rəhbəri bildirib.

