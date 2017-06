Səudiyyə Ərəbistanı 7 iranlı balıqçını azadlığa buraxıb. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, söhbət bir il əvvəl Səudiyyə Ərəbistanının sərhədçiləri tərəfindən saxlanılan İran vətəndaşlarından gedir.

İranın “Shargh” qəzeti Səudiyyə Ərəbistanında 18 iranlı balıqçının saxlanıldığını iddia edir.

