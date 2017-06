Bakı. 30 iyun. REPORT.AZ/ Almaniyanın paytaxtı Berlində anomal leysan yağışları təcili xidmət orqanlarını fövqəladə vəziyyət rejiminə keçmək məcburiyyətində qoyub.

"Report" xəbər verir ki, nəticədə Berlin metrostansiyalarının bir hissəsi su altında qalıb, iki xətdə isə hərəkət tamamilə dayanıb.

Subasma səbəbindən ölkənin Berlindən keçib gedən və ən çox yüklənən, eyni zamanda gün ərzində 160 minə yaxın avtomobil buraxan "A100" avtobanı bağlanıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.