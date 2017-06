Bakı. 30 iyun. REPORT.AZ/ Şamaxının mərkəzi küçələrindən birində azyaşlı qızı avtomobil vurub.

"Report"un xəbərinə görə, 2008-ci il təvəllüdlü Məmmədova Nərmin Rövşən qızı yolu keçmək istəyərkən onu minik avtomobili vurub.

Nəticədə N.Məmmədova ağır xəsarət alaraq Bakı xəstəxanalarından birinə yerləşdirilib.

Faktla bağlı Şamaxı rayon Polis şöbəsində araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.