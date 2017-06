Xəbər verildiyi kimi, futbolçu Kriştiano Ronaldo martda dünyaya gələn əkizləri ilə ilk dəfə görüşüb.

Axşam.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, futbolçu Portuqaliya-Çili matçından sonra əkizlərinin yanına yollanıb.

“Həyatımın iki sevincini qucağımda tutduğum üçün elə xoşbəxtəm ki...”, - deyə Ronaldo əkizlərinin fotosunu sosial şəbəkədə paylaşaraq qeyd edib.

Xatırladaq ki, Ronaldonun əkizləri surroqat ana vasitəsilə doğulub. Hazırda Ronaldonun sevgilisi Corcina Rodriqezin də ana olmağa hazırlaşdığı iddia edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.