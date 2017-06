Bakı. 30 iyun. REPORT.AZ/ Yunanıstanın paytaxtı Afinada bir qrup tələbə Milli Texniki Universitetin yaxınlığında toqquşmalar zamanı polis əmədaşlarına yandırıcı qatışıqlı butulkalar atıblar.

"Report" xəbər verir ki, "Molotov kokteyli" asayiş keşikçilərinin gözyaşardıcı qazdan istifadə etməsinə cavab olub.

İğtişaşlara Yunanıstan hökumətinin Ekzarxiya və Kolonaki rayonlarında polis zorakılığına qarşı görüşlərin keçirilməsinə qadağa qoyması səbəb olub.





