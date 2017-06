ABŞ Tayvana 1,4 mlrd. dollarlıq silah satacaq

ABŞ Tayvana 1,4 mlrd. dollar dəyərində silah satacağını, lakin, “vahid Çin” siyasətindən imtina etməyəcəyini bəyan edib. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Hizer Nauert bildirib.

“Administrasiya Konqresi ümumi dəyəri 1,4 mlrd. olduğu 7 kontrakt barədə məlumatlandırıb. Lakin mən qeyd etməliyəm ki, bizim “vahid Çin” siyasətimiz dəyişməzdir. Yəni burada siyasətin vərəsəliliyi var, ABŞ təxminən 15 ildir ki, Tayvana müdafiə texnologiyaları satır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.