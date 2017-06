Bakı. 30 iyun. REPORT.AZ/ Bakının Nəsimi rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.

"Report" xəbər verir ki, Ə.Qayıbov küçəsində yerləşən ikimərtəbəli fərdi yaşayış evinin damında təmir işi aparan 1981-ci il təvəllüdlü Atakişiyev Şəmistan Rafiq oğlu oradan yerə yıxılıb.

Nəticədə o, ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.