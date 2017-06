Auqustinə yeni təklif

PSJ-nin futbolçusu Jan-Kevin Auqustin karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər. Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı hücumçu "Borussiya"nın maraq dairəsinə düşüb.

Dortmund təmsilçisi Auqustini yay transfer dövründəcə heyətinə qatmaq niyyətindədi. Qarşı tərəflə danışıqlara start verilib. Fransızlar təklifi hələ ki cavablandırmayıblar.



Qeyd edək ki, PSJ-nin yetirməsi olan Auqustin 2015-ci ildən əsas komandanın formasını geyinir. O, parislilərin heyətində 31 oyunda 2 qola imza atıb.

Milli.Az

