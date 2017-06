London polisi İstanbuldan gəlmiş 21 yaşlı qızı terror aktları hazırlamaqda şübhəli hesab bilərək həbs edib. APA-nın Gazeta.ru-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Britaniya polisinin saytında bildirilir.

Saxlanılan qadın Londonun cənubundakı polis şöbələrindən birinə aparılıb.

Asayiş keşikçiləri hadisə ilə bağlı şəhərin şimalındakı iki ünvanda axtarış keçirilib.

Polis həbsin Suriyadakı hadisələrlə əlaqəli olmadığını bildirib.

