Goranboy rayonu, Nadirkənd kəndində vətəndaşa məxsus "Kamaz" markalı yük avtomobilinin yanar hissələri və avtomobilin banına yığılmış 8 ton ot bağlaması yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, yol kənarındakı elektrik dirəyi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın saat 21:35-də yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

Milli.Az

