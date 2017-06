Model Cordan Karver Almaniya milli yığmasının ulduz oyunçusu Marko Reusa çox danışılacaq bir təklif edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Reusun 540 min avro yol cəriməsi ödəyəcəyini eşidən model "Twitter" hesabından futbolçuya səslənərək "Şəxsi sürücün ola bilərəm" deyib.

"Twitter"da 125 mindən çox izləyicisi olan 28 yaşınlı modelin bu təklifi mübahisələrə səbəb olub.

Marko hələ ki, almaniyalı gözəlin təklifinə cavab verməyib.

Milli.Az

